Genç golfçü Almina Erdoğan, ABD'deki turnuvada birinci oldu
Central Florida Spring Break Gençler Açık Golf Turnuvası'na katılan Almina Erdoğan, 14-18 yaş kızlar kategorisinde birinciliği elde etti.
Ankara
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Kissimmee şehrinde düzenlenen organizasyona 123 sporcu katıldı.
Almina, 13 ülkeden 28 sporcunun yarıştığı 14-18 yaş kızlar kategorisinde, iki gün sonunda toplam 144 gross skorla oynayarak zirvede yer aldı.
Tüm katılımcılar arasında ise 3. sırayı alan Almina, aralık ayında düzenlenecek Şampiyonlar Turnuvası'na katılma hakkı kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.