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Spor

Genç binici Lal Mira Gürgen, Avrupa üçüncüsü oldu

Milli sporcu Lal Mira Gürgen, Almanya'da düzenlenen Yıldız ve Genç Biniciler At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Erkan Tiryaki  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Genç binici Lal Mira Gürgen, Avrupa üçüncüsü oldu

Ankara

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan ilk Türk sporcu olan Lal Mira'nın Lowland isimli atıyla yarıştığı belirtildi.

Finalde 20 sporcu arasından üçüncü olan Lal Mira'nın tarihi bir başarıya imza atarak bronz madalya aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lal Mira Gürgen'in antrenörü Lina Uzunhasan, "1.5 senedir Lal Mira ve atı Lowland ile uluslararası yarışmalara katıldık ve sayısız derece elde ettik. Tüm hazırlık süreçlerimiz Avrupa Şampiyonası’nda aldığımız derece ile taçlandı." ifadelerini kullandı.

Lal Mira'nın diğer antrenörü Ela Açar ise "Lal Mira çok istikrarlı, çalışkan ve disiplinli bir sporcu. Binicilik hayatına Pony üzerinde başladı, 2022 yılında At Terbiyesi Balkan Şampiyonası’nda 3. oldu ve tüm emeklerinin karşılığını bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda aldı." değerlendirmesinde bulundu.

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