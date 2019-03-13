Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.18
Dolar
5.46
BIST 100
102,196.60
Altın
1,307.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu duyuruldu.

Emrah Oktay   | 13.03.2019
Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira

İstanbul

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak

Benzer haberler

Galatasaray kafilesi Hatay'da coşkuyla karşılandı

Galatasaray kafilesi Hatay'da coşkuyla karşılandı

Dört gol Hatayspor'a yetmedi

Galatasaray'ın saat değişikliği talebi kabul edilmedi

Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2000. maç heyecanı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2000. maç heyecanı
'Galatasaray'ı da yenerek final oynamak istiyoruz'

'Galatasaray'ı da yenerek final oynamak istiyoruz'