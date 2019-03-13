Galatasaray'ın borcu 2 milyar 825 milyon lira
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu duyuruldu.
İstanbul
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.
Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti.
Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.