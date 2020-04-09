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Spor

Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar

Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.

Emrah Oktay   | 09.04.2020
Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar

İstanbul

Galatasaray Kulübünde voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

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