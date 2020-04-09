Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili önemli karar
Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.
İstanbul
Galatasaray Kulübünde voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.