Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Istanbul
Galatasaray Kulübü, futbolcularından Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Omar Elabdellaoui'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.