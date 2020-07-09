Galatasaray'da Florin Andone ameliyat edildi
Galatasaray'da Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone ameliyat edildi.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Rumen golcünün Liv Hospital'da kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir diz ameliyatı geçirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.