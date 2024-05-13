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Spor

Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı

Olağan seçimli genel kurulunda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı

Istanbul

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunda yarışacak başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un renk seçimleri gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki renk seçiminde Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında renk seçimine gidildi.

Gerçekleştirilen renk çekiminin ardından seçimde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

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