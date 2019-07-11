Euro
6.40
Dolar
5.68
BIST 100
99,406.44
Altın
1,403.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

Galatasaray, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.

Hüseyin Eroğul   | 11.07.2019
Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

İstanbul

Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye'ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın sosyal medyada en çok takip edilen Türk spor kulübü olduğu vurgulanırken, "Galatasaray, 2013 yılında katıldığı Instagram platformunda geride bıraktığı 6 yılda 7 milyon takipçiye ulaştı. Teşekkürler Galatasaray ailesi." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı

Benzer haberler

Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

Galatasaray taraftarından kombinelere büyük ilgi

TFF'de kurullar belirlendi

Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak
Sevilla'ya transfer oluyor

Sevilla'ya transfer oluyor
Galatasaray yönetimine yönelik alınan tedbir kararı devam edecek

Galatasaray yönetimine yönelik alınan tedbir kararı devam edecek