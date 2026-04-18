Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.
17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.
24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.
Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Metehan Mimaroğlu geçti. Metehan'ın, ceza sahasının sol köşesinin biraz dışından kaleye gönderdiği top üst ağlarda kaldı.
51. dakikada Galatasaraylı Sara'nın ceza sahasının sağ kenarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından dışarıya gitti.
61. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topu alan Niang, sol ayağının içiyle uzak direğe doğru yaptığı vuruşla başkent ekibinin skoru 2-1'e getirmesini sağladı.
79. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının sol tarafındaki Torreira'ya doğru geldi. Torreira'nın gelişine voleyle kaleye gönderdiği top, uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
85. dakikada sol kanattaki Lang, pasıyla ceza yayındaki Sane'yi buldu. Sane, sağ kanattan atağa destek veren Yunus Akgün'ü ceza sahasında topla buluşturdu. Önünü boşaltan Yunus'un, uzak köşeye gönderdiği sert şut dışarı çıktı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
