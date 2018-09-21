Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 4. hafta karşılaşmaları oynanacak.

anasayfa > spor 21.09.2018 Metin Arslancan Istanbul

Futbolda haftanın programı

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

23 Eylül Pazar:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

24 Eylül Pazartesi:

21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

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