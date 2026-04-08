Galatasaray, Göztepe'yi 3 golle mağlup etti

Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray MCT Technic ile oynanan çeyrek final ikinci maçının ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta ertelenen maçta Galatasaray, Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.
10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.
19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2
30. dakikada Sane'nin ara pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
49. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Miroshi'nin ortasında, altıpas içerisinde iyi yükselen Juan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
56. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Miroshi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında, Cherni'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
75. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Lemina kafayla topu filelere gönderdi: 1-3
83. dakikada Göztepe'de orta saha önünden topu kapan Krastev'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu andı. Futbolcular, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.
Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
