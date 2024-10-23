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Spor

Futbol kulüpleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Futbol kulüpleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınadı.

Muhammed Boztepe  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Futbol kulüpleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Ankara

Trendyol Süper Lig'deki 19 takım, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Galatasaray'ın açıklamasında da "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, Samsunspor, İkas Eyüpspor, Rams Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Tümosan Konyaspor, Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor da terör saldırısını lanetledi.

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