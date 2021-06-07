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Spor

Fransa Açık tek erkeklerde son çeyrek final biletini Nadal aldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal çeyrek finale yükseldi.

Abdullah Tevge   | 07.06.2021
Fransa Açık tek erkeklerde son çeyrek final biletini Nadal aldı

İstanbul

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki tek erkekler 4. tur karşılaşmalarıyla devam etti.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 19. basamağındaki İtalyan Jannik Sinner'i 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

İki saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine set vermeyen Nadal, Fransa Açık'ta peş peşe 35. setini kazanmış oldu.

Nadal çeyrek finalde, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.

Yunan Sakkari ilk kez grand slam çeyrek finalinde

Kadınlar dünya sıralamasının 18. sırasındaki Maria Sakkari, klasmanın 5. sırasında yer alan Sofia Kenin'i 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Yunan tenisçi Sakkari, ABD'li rakibi Kenin'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.


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