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Spor

Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu

Fotomaç Özel Ödülü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye verildi. Yılın takımı ödülüne Galatasaray layık görüldü.

Ercan Çakar  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'ni alanlar şöyle:

Özel Ödül Kategorisi

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Fotomaç Özel Ödülü: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Türk Voleybolunda Tarih Yazanlar Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik

Unutulmazlar Ödülü: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatlarını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile Ganalı futbolcusu Christian Atsu. Taner Savut'un eşi Pınar Savut'a ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Kadın Futbolu Üstün Başarı Ödülü: A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası

Sezonun Oscarları Kategorisi

Yılın Kalecisi: Galatasaraylı Fernando Muslera

Yılın Golcüsü: Galatasaraylı Mauro Icardi

Yılın Sol Stoperi: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı

Yılın Sağ Beki: Galatasaraylı Sacha Boey

Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu

Yılın Sağ Stoperi: Adana Demirsporlu Semih Güler

Yılın Sol Beki: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci

Yılın Orta Saha Oyuncusu: Beşiktaşlı Gedson Fernandes

Yılın 10 Numarası: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür

Yılın Takımı: Galatasaray

Yılın Teknik Direktörü: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Yılın Başkanı: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü: Fenerbahçe

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