Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu
Fotomaç Özel Ödülü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye verildi. Yılın takımı ödülüne Galatasaray layık görüldü.
İstanbul
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.
Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'ni alanlar şöyle:
Özel Ödül Kategorisi
Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Fotomaç Özel Ödülü: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi
Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella
Türk Voleybolunda Tarih Yazanlar Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik
Unutulmazlar Ödülü: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatlarını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile Ganalı futbolcusu Christian Atsu. Taner Savut'un eşi Pınar Savut'a ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.
Kadın Futbolu Üstün Başarı Ödülü: A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası
Sezonun Oscarları Kategorisi
Yılın Kalecisi: Galatasaraylı Fernando Muslera
Yılın Golcüsü: Galatasaraylı Mauro Icardi
Yılın Sol Stoperi: Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı
Yılın Sağ Beki: Galatasaraylı Sacha Boey
Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu
Yılın Sağ Stoperi: Adana Demirsporlu Semih Güler
Yılın Sol Beki: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu
Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci
Yılın Orta Saha Oyuncusu: Beşiktaşlı Gedson Fernandes
Yılın 10 Numarası: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür
Yılın Takımı: Galatasaray
Yılın Teknik Direktörü: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Yılın Başkanı: Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
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