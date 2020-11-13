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Spor

Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı. İlk antrenman turlarında en iyi dereceleri Red Bull'dan Verstappen ve Albon yaptı.

Mutlu Demirtaştan   | 13.11.2020
Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

F1 DHL Türkiye Grand Prix'ne doğru

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesi takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıktı. Red Bull takımı pilotu Max Verstappen (33) antrenman turunu gerçekleştirdi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )


Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

Hamilton 15. basamakta

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

Vettel 5'inci, Raikkonen 16'ncı sırada

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

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