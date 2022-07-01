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Spor

Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, aynı günde 2 karşılaşmaya çıkacak.

Musa Samur   | 01.07.2022
Filenin Sultanları 1 günde 2 maç yapacak

Ankara

"Filenin Sultanları", Kanada'da oynanan 2022 FIVB Milletler Ligi’nin 3. hafta mücadelesinde yarın ilk olarak TSİ 02.00'de Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, yarın oynayacağı ikinci maçta TSİ 23.00'te ise ABD ile mücadele edecek.

Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Dün oynanan maçların ardından Milletler Ligi'nde ABD ilk sırada yer alırken Japonya ikinci, Brezilya üçüncü, Çin dördüncü, İtalya beşinci, Türkiye ise altıncı sırada bulunuyor.

Genel dünya sıralamasında lider ABD'yi sırasıyla Brezilya, Çin, İtalya, Türkiye, Japonya takip ediyor.


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