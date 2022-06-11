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Spor

Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk rakibi Hırvatistan oldu.

Yunus Kaymaz   | 11.06.2022
Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan oldu

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, üst üste üçüncü kez namağlup olarak adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takımın, yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacağı kaydedildi.

Ay-yıldızlılar, 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Hırvatistan'ı mağlup etmesi halinde Çekya-Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

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