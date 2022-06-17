Dolar
17.32
Euro
18.22
Altın
1,846.04
ETH/USDT
1,113.00
BTC/USDT
21,123.00
BIST 100
2,496.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Spor

"Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Emrah Oktay   | 17.06.2022
"Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak

İstanbul

Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final'de ev sahibi Hırvatistan ile Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna ve Çekya mücadele edecek. Yarı finalde Hırvatistan-Türkiye ve Çekya-Ukrayna maçları yapılacak.

Organizasyonda yarın önce Çekya ile Ukrayna finale yükselebilmek için karşılaşacak. Müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. Günün ikinci maçında ise ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısına çıkacak. Müsabakada ilk servis TSİ 21.00'de atılacak.

Turnuvanın finali ve üçüncülük maçları 19 Haziran Pazar günü oynanacak.

Altın Lig'de grup aşamasında A Grubu'nda yer alan Türkiye, Portekiz ve Slovakya ile yaptığı 4 maçı da kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı. A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini arayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Benzer haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak

"Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak

Hırvatistan'ın avroya geçişine yeşil ışık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Küresel gıda krizini Rusya kışkırttı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Küresel gıda krizini Rusya kışkırttı
Almanya, Fransa ve İtalya, Ukrayna’ya 'AB’ye aday ülke' statüsü verilmesini destekliyor

Almanya, Fransa ve İtalya, Ukrayna’ya 'AB’ye aday ülke' statüsü verilmesini destekliyor
ABD'den Rusya'ya, Ukrayna tahılını "silah" olarak kullanmama çağrısı

ABD'den Rusya'ya, Ukrayna tahılını "silah" olarak kullanmama çağrısı