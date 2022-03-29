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Spor

FIBA'dan Türk kadın hakem Özlem Yalman'a görev

Özlem Yalman, 8-10 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görev alacak.

Emre Doğan   | 29.03.2022
FIBA'dan Türk kadın hakem Özlem Yalman'a görev Fotoğraf: Omar Marques/AA

İstanbul

FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman, 8-10 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görev yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA'nın, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları için A klasman hakemlerinden Özlem Yalman'ı görevlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, 1995'te hakemliğe başlayan Yalman'ın 2004'te A klasmana yükseldiği aktarıldı.

Organizasyonda Özlem Yalman'ın yanı sıra Jelena Tomic (Hırvatistan), Mihkel Manniste (Estonya), Amel Dahra (Fransa), Beniamino Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya), Viola Györgyi (Norveç) ve Paulo Marques (Portekiz) görev yapacak.

Dörtlü Final'de Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve ZVVZ USK Prag (Çekya) mücadele edecek.

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