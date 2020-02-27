Euro
6.80
Dolar
6.18
BIST 100
110,418.40
Altın
1,640.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fenerbahçe'de moral yemeği

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, rakibine 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldi.

Emre Doğan   | 27.02.2020
Fenerbahçe'de moral yemeği

İstanbul

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, rakibine 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcularla moral yemeğinde bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kalamış Develi'de gerçekleştirilen yemek organizasyonuna teknik heyet ve futbolcuların tam kadro katıldığı belirtildi.

Yemekte Başkan Koç'un yanı sıra başkan yardımcısı Erol Bilecik, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki ve İlker Dinçay'ın da yer aldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçe derbisinde giydiği formalar açık artırmayla satışa çıktı

Galatasaraylı futbolcuların Fenerbahçe derbisinde giydiği formalar açık artırmayla satışa çıktı

PFDK, Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e birer maç men cezası verdi

Fenerbahçe'de moral yemeği

Galatasaray potada Fenerbahçe deplasmanında 9 yıl sonra kazandı

Galatasaray potada Fenerbahçe deplasmanında 9 yıl sonra kazandı
Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Süper Lig'de kıran kırana yarış

Süper Lig'de kıran kırana yarış