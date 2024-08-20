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Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süha Gür  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle başkan Ali Koç ile genel sekreter Burak Kızılhan'ın tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Göztepe Kulübü görevlisi Fatih Özkan'ın ise talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı sebebiyle tedbirli olarak disipline yollandığı aktarıldı.

Söz konusu karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle Göztepe'nin, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle de Fenerbahçe'nin PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Gaziantep FK ve Başakşehir'in çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor ve Sivasspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray müsabakasında Konyaspor'un da saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket sebepleriyle disipline yollandığı kaydedildi.

Ayrıca Antalyasporlu futbolcu Güray Vural'ın kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.​​​​​​​

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