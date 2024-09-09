Fenerbahçe, Filip Kostic'i transfer etti
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Filip Kostic ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün Juventus’dan kiralık kadrosuna kattığı Filip Kostic, düzenlenen törenle sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi." ifadelerine yer verildi.
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