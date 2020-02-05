Fenerbahçe evine avantajla dönüyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 3-0 yendi.
Kırklareli
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Mevlüt'ün pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunta, top kaleci İbrahim Demir'den döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Ekici'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda, top ceza sahası içindeki rakip oyuncu Enis Çeliksu'nun eline çarpınca, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada ceza alanı dışında Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim Demir'den döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada ceza sahasının dışından Mehmet Ekici'nin sert şutunda, kaleci İbrahim Demir topu çıkardı.
52. dakikada Zajc'ın ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
57. dakikada sağdan Isla'nın yerden ortasında ceza alanı içinde Rodrigues'in vuruşunda, kaleci İbrahim Demir'in çeldiği top savunmada İbrahim Sürgülü'ye çarparak, ağlarla buluştu: 0-3.
65. dakikada sağdan Zajc'ın ortasında, ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç boş pozisyonda topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
90. dakikada GMG Kırklarelispor ikinci yarıdaki en etkili atağını Deniz Ataç ile gerçekleştirdi. Ceza alanı içinde Deniz'in vuruşunda, top direkten döndü.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.