Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Istanbul
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.