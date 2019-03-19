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Spor

Fenerbahçe Beko evinde kazandı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Buducnost VOLI'yi 76-67 yendi.

Erkan Tiryaki   | 19.03.2019
Fenerbahçe Beko evinde kazandı

İstanbul

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 76-67 yendi.

Avrupa Ligi'nde 23. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdüren sarı-lacivertliler, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda da üst üste oynadığı 16. maçı da kazanmış oldu.

Karşılaşmaya özellikle savunmada çok agresif başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 14-5 önde tamamladı. Hücumda temposu düşen sarı-lacivertliler karşısında Karadağ ekibi farkı 3'e indirdi ve Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 19-16 üstün kapattı.,

İkinci çeyreğe pota altında iyi başlayan Buducnost VOLI, 13. dakikada Bitadze'nin basket faulden bulduğu sayılarla 26-23 öne geçti. Hücumda boyalı alandan sayılar üreten Buducnost VOLI, 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-36. Kalan sürede Fenerbahçe Beko farkı eritmesine rağmen Karadağ temsilcisi soyunma odasına 39-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 25. dakikayı 48-46 önde geçti. Final periyoduna 58-58'lik eşitlikle girildi.

Son çeyreğe konuk ekip iyi başladı ve 34. dakikayı 66-64 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Vesely ve Ali Muhammed'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve son dakikaya 76-66 önde girdi. Sarı-lacivertliler sahadan 76-67'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da 500. maçı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 500. maçını oynadı.

İlk kez 1959-1960 sezonunda Avrupa arenasında mücadele etmeye başlayan Fenerbahçe, bu kulvardaki 500. maçında Karadağ ekibini mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki 500 maçta 290 galibiyet, galibiyet elde etti, 210 yenilgi yaşadı.


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