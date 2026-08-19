Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı Norwich'e kiraladı

Bozhan Memiş
19 Ağustos 2026•Güncelleme: 19 Ağustos 2026
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, anlaşmanın 1 yıllık olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, açıklamasında oyuncusuna yeni takımında başarılar diledi.
Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçta forma giyip takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.
Musaba, bu sezon başında ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze karşısında 20 dakika forma giydi.