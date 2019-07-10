Euro
6.39
Dolar
5.68
BIST 100
98,585.29
Altın
1,417.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Federer yarı finalde

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, Japon Nishikori'yi 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Doga Kırmızıoğlu   | 10.07.2019
Federer yarı finalde

Ankara

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Kei Nishikori'yi 3-1 mağlup eden Roger Federer, tek erkeklerde yarı finale yükseldi. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 2 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile dünya sıralamasında 7. basamakta yer alan Japon Nishikori, tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Roger Federer, 2 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 4-6, 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Federer, yarı finalde Rafael Nadal-Sam Querrey maçının galibiyle karşılaşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

Federer'in rakibi Nadal

Federer'in rakibi Nadal

Federer yarı finalde

Wimbledon'da Djokovic yarı finale yükseldi

Wimbledon'da Halep yarı finalde

Wimbledon'da Halep yarı finalde
Serena Williams'a Wimbledon'da para cezası

Serena Williams'a Wimbledon'da para cezası
Wimbledon'ın ikinci gününde 5 isim tur atladı

Wimbledon'ın ikinci gününde 5 isim tur atladı