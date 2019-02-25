'Fabrika'dan milli takıma

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) 6 yıl önce açtığı Fabrika Voleybol Okullarında yetişen sporcular, milli takım formasıyla boy göstermeye başladı.

Fabrika Voleybol Okulları, Türkiye’nin çeşitli illerindeki 6-12 yaş arası çocuklara sistemli bir şekilde voleybol eğitimi vermek amacıyla 2013 yılında kuruldu ve sosyal sorumluluk projeleriyle bugüne kadar yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşarak branşın yaygınlaşmasını sağladı.

TVF bünyesinde ayrıca okullarda yetişen sporcuların maç tecrübesi yaşamaları için de milli takım antrenörlerinin görev yaptığı Spor Lisesi Voleybol İhtisas Spor Kulübü proje takımı kuruldu.

Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip, modern tekniklerle eğitim veren Ankara Fabrika Voleybol Okulunda yetişerek 16 Yaş Altı Milli Takım forması giyen 2005 doğumlu Beril Çoban ve 17 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulan 2005 doğumlu Zeynep Çetin, gelişim süreçleri, milli formaya kadar uzanan hikayeleri ve hedeflerine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Balkan şampiyonluğu

Milli formayı giymenin mutluluğuna şampiyonluk sevinci de katan Beril, kendisini çok şanslı gördüğünü söyledi.

Sırbistan’da 2018 yılında düzenlenen 16 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda milli forma giyen Beril, "Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan’ı yenerek Balkan şampiyonu olduk. O ekipte yer aldığım için gururluyum." dedi.

Fabrika Voleybol Okullarında voleybola başladığını aktaran Beril, "Fabrika Voleybol Okuluna 2015 yılı Ocak ayında başladım. TVF Spor Lisesinde çeşitli yaş kategorilerindeki takımlarda oynadım. Şimdi de Spor Lisesi Voleybol İhtisas Spor Kulübünün 1. Lig'de mücadele eden takımında forma giyiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayallerinin yavaş yavaş gerçekleştiğini söyleyen Beril, "Bundan sonra beni zor bir süreç bekliyor. Küçüklüğümden beri milli sporcu olup olimpiyatlara çıkmayı hayal etmişimdir. Henüz olimpiyatlara çıkma aşamasına gelemedim ama daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Umarım her şey hayal ettiğim gibi gerçekleşir." diye konuştu.

"Önümde daha çok uzun bir yol var"

Voleybola 11 yaşında Fabrika Voleybol Okullarında başlayan Zeynep Çetin, "O günden sonra voleybol, hayatımın ayrılmaz parçası oldu." dedi.

Fabrika Voleybol Okulu altyapı takımlarında forma giydiğini ve geçen yıl 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer aldığını anlatan Zeynep, "Önümde daha çok uzun bir yol var ve ben hedeflerime ancak çok çalışarak ulaşabileceğimi biliyorum. Voleybolu sevdiğim için çalışmak da zor gelmiyor. Voleybola da derslerime de çok çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Arkadaşı Beril ile 1. Lig'de Spor Lisesi Voleybol İhtisas Spor Kulübü forması giyen Zeynep, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okula başladığım günden beri kendimi geliştirmek için gayret ediyorum. Hem eğitimim iyi olmalı hem de iyi bir voleybolcu olmalıyım. Küçük yaş grubu takımlarından milli takıma kadar gelmeyi başardım ama bitmedi. Belki de yeni başlıyorum. İnsanın sevdiği branşta spor yapıyor olması eğitimiyle birlikte voleybola devam etme imkanı bulması çok güzel. Bu açıdan kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Doğal olarak okulda olduğu gibi milli takımda da alt yaş gruplarından başladım. A milli formayı da giyeceğimi ve Türkiye'yi temsil edeceğimi hayal ediyorum. Neredeyse hepimizin hayali bu ama gerçekleştirmek için çok çalışmalıyız."