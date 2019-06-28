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Spor

Evin Demirhan'dan bronz madalya

Milli güreşçi, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

Yunus Kaymaz   | 28.06.2019
Evin Demirhan'dan bronz madalya

İstanbul

Milli güreşçi Evin Demirhan, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, Danimarkalı Anna Lukasiak ile karşılaştı.

Rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.


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