Eskrimde milli sporculardan 5 madalya
Türk sporcular, İspanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda 5 madalya kazandı.
İstanbul
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barselona'da gerçekleştirilen 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Flöre kategorisinde erkeklerde Tan Sezer, kızlarda da Filiz Ece Erdoğan gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler epede Yalgın Yeter, kılıçta Tolga Aslan ve flörede Emre Akıalp da bronz madalya aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.