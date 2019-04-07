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Spor

Eskrimde milli sporculardan 5 madalya

Türk sporcular, İspanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda 5 madalya kazandı.

Ercan Çakar   | 07.04.2019
Eskrimde milli sporculardan 5 madalya

İstanbul

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barselona'da gerçekleştirilen 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Flöre kategorisinde erkeklerde Tan Sezer, kızlarda da Filiz Ece Erdoğan gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler epede Yalgın Yeter, kılıçta Tolga Aslan ve flörede Emre Akıalp da bronz madalya aldı.

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