Eski Başpehlivan Recep Kara, "Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. 22 yıldır bu sahada güreş tutuyorum. Recep Kara'nın bir daha Kırkpınar'da güreş yapma işi bitmiştir." dedi.

Fotoğraf: AA/Özgün Tiran

EDİRNE

Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'nın başpehlivanı Ordulu Recep Kara, "Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. 22 yıldır bu sahada güreş tutuyorum, Recep Kara'nın bir daha Kırkpınar'da güreş yapma işi bitmiştir." dedi.

Tecrübeli güreşçi, 3. turda hakem heyetinin başpehlivan Ali Gürbüz ile karşılaşması sonucu verdiği karar üzerine, basın tribününe gelerek gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'da artık güreşmeyeceğini söyledi.

Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olduğunu hatırlatan Recep Kara, "Bu güreşi herkes kadar en iyi ben de bilirim. Ben kimsenin hakkını hukukunu istemiyorum. Ama ben bir yıldır burada emek harcıyorum. Aşağıda görüntüyü ben de izledim. Eğer altın puanda bu güreş verilmediyse, Ali Gürbüz ile yaptığım müsabaka verilmiyorsa eğer, benim bir daha Kırkpınar'da güreşmeme gerek yok. Benim için Kırkpınar güreşleri bitmiştir. 22 yıldır bu sahada güreş tutuyorum, Recep Kara'nın bir daha Kırkpınar'da güreş yapma işi bitmiştir." diye konuştu.

Hakemlerin doğru karar vermediğini ileri süren Recep, şunları kaydetti:

"İstedikleri gibi oyun oynuyorlar. Burada bir senenin emeği gidiyor. Biz bir yıl gece gündüz çalışarak buraya hazırlanıyoruz. Ama bizim hakkımızı yemesinler. Ben senelerdir dopingli adamlarla uğraştım. Burada 4 tane birinciliğimi yediler. Geldiler, yine hakkımızı yiyorlar. Yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Her şey kayıtta. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Bunları Allah'a havale ediyorum. Benim için Recep Kara olarak Kırkpınar güreşi bu saatten sonra bitmiştir. Oyunu ağır çekimde ben de izledim. Şu güreşi Ali'ye verdiyseniz benim bu işi yapmama gerek yok. Hepsini tebrik ederim. Bravo güreşi katlettiler."

Hakem heyetinin Ali Gürbüz'ün güreşi kazandığı yönünde açıklama yaptığını ifade eden 36 yaşındaki güreşçi, "Bu güreşi onlar kadar biz de biliyoruz. Daha konuşmaya da gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3. tur karşılaşmasında, Recep Kara ve Ali Gürbüz karşılaştı. Saha hakemlerinin kazanan konusunda tereddütte kalması sonucu kule hakemliğinin kararına başvurulmuş, ardından kule hakemleri tekrar tekrar görüntüleri izleyerek galibi Ali Gürbüz olarak açıklamıştı.

Hakemlerin kararı uzun süre açıklamaması ise her iki pehlivan ve taraftarları tarafından tepki aldı.

Muhabir: Cihan Demirci