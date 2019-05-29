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Spor

Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Yunus Okur   | 29.05.2019
Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Erzurum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "Hamza Hamzaoğlu ile yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Hüseyin Üneş, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla yapılan iftardaki açıklamasında, gelecek sezon teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile devam etmeyeceklerini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu ile 10 maçta 13 puan aldıklarını ifade eden Üneş, "Bu durum iyidir ya da kötüdür, değerlendirilir. Herkesin farklı beklentisi olabilir ama maç başı 1,3 puan ortalaması üzerinden gittiğimizde, iyiymiş gibi gözüküyor. 10 maç, 13 puan. Yani iyi diyebilirsiniz. Hamza Hamzaoğlu ile yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Üneş, Hamzaoğlu'nun kariyerli bir teknik adam olduğuna dikkati çekerek, "Beğenip beğenmemek tartışılır ama kariyeri ortadadır. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir kaç yerli hocadan biridir. Son maçlarda şansı olsaydı, belki bir 3 puanla her şey değişirdi. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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