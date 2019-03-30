Erdoğan altın madalya alan sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uğur Aktaş ve Merve Çoban'a tebrik telgrafı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sporcular Uğur Aktaş ve Merve Çoban'a tebrik telgrafı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.