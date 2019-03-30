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Spor

Erdoğan altın madalya alan sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Uğur Aktaş ve Merve Çoban'a tebrik telgrafı gönderdi.

Mehmet Tosun   | 30.03.2019
Erdoğan altın madalya alan sporcuları kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sporcular Uğur Aktaş ve Merve Çoban'a tebrik telgrafı gönderdi.

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