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'En kötü başlayan şampiyon' Medipol Başakşehir oldu

Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kaybeden geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, geride kalan 62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip oldu.

Ali Korkmaz   | 26.09.2020
'En kötü başlayan şampiyon' Medipol Başakşehir oldu

İzmir

Geçen sezonu Trabzonspor'un 4 puan önünde 69 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezona istediği gibi başlayamadı. 

Geçen yıl ilk puanını 3. haftada Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan İstanbul temsilcisi, bu sezon ise sırasıyla Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e aynı skorlarla 2-0 mağlup oldu.

İlk 3 haftada kalesinde 6 gol gören Medipol Başakşehir, henüz fileleri havalandırmayı başaramadı.

Medipol Başakşehir'den en kötü performans

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında bir sezona en kötü başlangıç yapan ekip oldu.

Süper Lig geçmişinde şampiyonluğa ulaşan 6. ekip olan turuncu-lacivertli ekip, daha önce mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor içinde en kötü ilk 3 maç performansı gösterdi.

Bu alanda Medipol Başakşehir'den önce en kötü performansı sergileyen Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştığı 1964-1965 sezonundan sonraki yıl çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı.

3'te 3 yapanlar

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezon ilk 3 haftayı kayıpsız geçen 4 takım, bunu 16 sezonda başardı.

Galatasaray 7, Fenerbahçe 5, Beşiktaş 3 ve Bursaspor da 1 kez şampiyon olduktan sonraki sezonda ilk 3 maçını kayıpsız geçti. 

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