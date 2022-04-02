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Spor

Emre Mutlu'dan bronz madalya

Grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden Emre Mutlu, bronz madalya aldı

Halil İbrahim Avşar   | 02.04.2022
Emre Mutlu'dan bronz madalya

Budapeşte

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Emre, bronz madalya müsabakasında Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaştı.

Büyüklerde ilk kez mücadele eden Emre, rakibini tuş ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Emre, Bulgaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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