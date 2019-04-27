Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir
Play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Izmir
Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin üçüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, yarın İzmir'de karşılaşacak.
Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinde İstanbul'daki 2 karşılaşmada da Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluğa 1 galibiyet uzaklıkta.
Sarı-lacivertli ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda seride durumu 3-0 yapıp, sezonu zirvede tamamlayacak. Arkas Spor'un kazanması durumunda ise seri uzayacak.
Seride gerekmesi halinde dördüncü maç 30 Nisan Salı, beşinci maç ise 3 Mayıs Cuma günü yine İzmir'de oynanacak.
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