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Spor

Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

Play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ali Korkmaz   | 27.04.2019
Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

Izmir

Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin üçüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinde İstanbul'daki 2 karşılaşmada da Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluğa 1 galibiyet uzaklıkta.

Sarı-lacivertli ekip, yarınki müsabakayı kazanması durumunda seride durumu 3-0 yapıp, sezonu zirvede tamamlayacak. Arkas Spor'un kazanması durumunda ise seri uzayacak.

Seride gerekmesi halinde dördüncü maç 30 Nisan Salı, beşinci maç ise 3 Mayıs Cuma günü yine İzmir'de oynanacak.


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