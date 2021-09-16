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Spor

Drift sezonu İstanbul'da açılıyor

2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, 19 Eylül Pazar günü İstanbul'da yapılacak.

Halil İbrahim Avşar   | 16.09.2021
Drift sezonu İstanbul'da açılıyor

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, sezonun ilk yarışı Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

PWR Balata, Motul, Spor Toto ve PowerAPP katkıları ile düzenlenecek organizasyon saat 13.00'te başlayacak.

Yerli ve yabancı sporcuların kapı kapıya mücadelesi öncesi saat 12.00'de pilot tanıtım ve imza seansı düzenlenecek.

Saat 13.00'ten itibaren ikili eşleşmelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak pilotlar, izleyenlere de adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek etkinlik, yarışma alanında düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.


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