Derste keşfedilen öğrenci boccede hedef büyüttü

Fotoğraf: AA/Serkan Avcı

MERSİN - Serkan Avcı

Mersin'de, beden eğitimi öğretmeninin önerisiyle başladığı bocce sporunda Türkiye şampiyonluğuna uzanan 17 yaşındaki Gülhan Toklucu, gelecek yıl Arjantin'de düzenlenecek Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek altın madalya kazanmak istiyor.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören Gülhan Toklucu, beden eğitimi derslerindeki performansıyla dikkati çekince, öğretmeni tarafından 2016 yılında okulun bocce takımına alındı.

Bir süre okul takımında kendisini geliştiren Gülhan, Türkiye genelindeki çeşitli ulusal ve bölgesel organizasyonlara da katılarak tecrübe kazandı.

Organizasyonlardaki başarıyla öne çıkıp, milli takıma seçilme başarısını gösteren genç sporcu, 1-2 Aralık tarihlerinde İtalya'nın Campobasso kentinde yapılan Uluslararası Bocce (Raffa) Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden 4 sporcu arasında yer aldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından, 14-16 Aralık tarihlerinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Gülhan Toklucu, genç kızlar kategorisinde birinci oldu.

Hedef büyüten Gülhan, 2019 yılında yapılacak organizasyonlardan iyi puanlar elde ederek önce Dünya Şampiyonası'na katılmayı, ardından burada altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

"Hedefim dünya şampiyonluğu"

Gülhan Toklucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenin yönlendirmesiyle bocceye başladığını anlattı.

Okul takımına seçilmesinin hayatının dönüm noktası olduğunu aktaran Gülhan, "Okul takımına seçilmem benim için büyük bir şanstı. Çok fazla sporcu vardı ama ben çalışmalarımın karşılığını almıştım. Daha sonra birçok maça çıkıp, tecrübe kazandım. Benimle beraber oynayanlar, milli sporculardı ve ben onların arasından bu takıma girmiştim. Takım olarak gittiğimiz organizasyonların ardından milli takıma seçildim." diye konuştu.

Gülhan, katıldığı organizasyonların kendisini hırslandırdığını ifade ederek şunları aktardı:

Şampiyonanın ardından bir şeyleri yapabileceğime inandım. Kendime olan güvenim arttı. Şampiyonaya katılmadan önce çok çalıştım. Emeklerimin karşılığını alarak Türkiye şampiyonu oldum. Bundan sonraki ilk hedefim dünya şampiyonluğu. Artık daha çok çalışacağım. Her sporcu dünya şampiyonu olmak ister. Türkiye şampiyonluğu bana yetmiyor. 2019 yılında Arjantin'de düzenlenecek Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda ülkemi temsil ederek şampiyonluğa ulaşmayı istiyorum."