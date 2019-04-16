Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, teknik direktörü ve eski başkanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 30. yılında andı.
Erdoğan, Yeten'in vefatının 30. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, @Besiktas'ın efsane futbolcusu "Baba" Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/M7L4WAcNtS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 16 Nisan 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.