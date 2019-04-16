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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Baba Hakkı' paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, teknik direktörü ve eski başkanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 30. yılında andı.

Erdoğan, Yeten'in vefatının 30. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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