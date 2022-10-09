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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye-Angola maçının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Angola arasında yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçını izledi.

Emrah Oktay   | 09.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izledi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın Nef Stadı'nda oynanan Türkiye-Angola final karşılaşmasını takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Erdoğan'ın yanında torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin futbolsever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ampute Milli Takımı'na destek verdiler.

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