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Spor

CAS, Rusya Olimpiyat Komitesinin itirazını reddetti

Abdulkadir Karakaya  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
CAS, Rusya Olimpiyat Komitesinin itirazını reddetti

İstanbul

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Olimpiyat Komitesinin (ROC) faaliyetlerini askıya alan karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, ROC'un faaliyetlerini "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kararının onaylandığı belirtildi.

ROC'un CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesine 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

IOC, Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerindeki organizasyonların ROC tarafından tanınmasının "Olimpik Anlaşma'nın ihlali" anlamına geldiğini açıklamıştı.

ROC'un ulusal bir komite olarak faaliyet gösteremeyeceği ve herhangi bir fondan yararlanamayacağı belirtilmişti.

Rus sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarafsız statüde yarışmış, Rusya'ya ait bayrak, amblem ve marşlar organizasyonda kullanılamamıştı.


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