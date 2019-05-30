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Spor

Can Öncü İtalya'da piste çıkıyor

Red Bull KTM Ajo takımında mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağında İtalya'da piste çıkacak.

Yunus Kaymaz   | 30.05.2019
Can Öncü İtalya'da piste çıkıyor

Istanbul

Can Öncü'nün yer alacağı sezonun altıncı yarışı, 2 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak. Yarış, 5,2 kilometre uzunluğundaki Mugello Pisti'nde koşulacak.

Kendisi için çok önemli bir yıl geçirdiğini belirten Can Öncü, "Dışarıdan bakıldığında sonuçlarım kimseyi tatmin etmeyebilir. Ben de daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum. Ancak bu sene benim için öğrenme yılı. Öğrenirken de gelişiyorum. Sezon bitmeden ne kadar geliştiğimi herkese ispatlamak istiyorum. Bu sebeple de Mugello Pisti benim için önemli bir yarışa sahne olacak. Umarım İtalya'dan beklediğimizi alarak döneceğiz." ifadelerini kullandı.

2018 Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nda şampiyon olan 15 yaşındaki Can, geçen sezon Moto3'te çıktığı ilk ve tek yarış olan Valencia Grand Prix'sini kazanmayı başarmıştı.

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