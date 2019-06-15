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Spor

Çağla Büyükakçay İspanya'da finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ITF tarafından düzenlenen Uluslararası Ciutat De Barcelona Turnuvası'nda teklerde finale çıktı.

Erkan Tiryaki   | 15.06.2019
Çağla Büyükakçay İspanya'da finalde

İstanbul

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Ciutat De Barcelona Turnuvası'nda teklerde finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'nın Barselona şehrinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Çağla'nın Avustralyalı Jaimee Fourlis'i 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktığı belirtildi.

Çağla Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun finalinde yarın 1 numaralı seribaşı ABD'li Alexandra Kiick şampiyonluk mücadelesi verecek.

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