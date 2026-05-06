Buz hokeyinde yeni hedeflerle yola devam edilecek Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçilen Halit Albayrak, bu dönemde yeni madalya hedeflerinin olduğunu belirtti.

Halit Albayrak, başkan seçildiği Ankara'daki genel kurulun ardından AA muhabirine yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut başkanlık görevini sürdürürken tek aday olarak girdiği seçimde 105 oy alarak yeniden başkan olan Albayrak, yeni dönemde daha fazla başarı kazanmak istediklerini söyleyerek, "Yeni dönemimizde her kategoride, her yaş grubunda yeni altın madalyalar kazanmak istiyoruz. Bir dönemde toplamda 11 madalya kazandık. 35 yıllık buz hokeyi tarihimizde de 40 madalyanın 11'inin 4 yıl içerisinde alınması çok motive edici. Yeni sezonumuzda da yeni gelecek şampiyonluklarla Türk bayrağını göndere çekmek istiyoruz." dedi.

Yerli buz hokeyi malzemelerine yönelik yeni projeler kapıda

Buz hokeyi malzemelerinin tamamının yurt dışından ithal edildiğine dikkati çeken Albayrak, "Yerli buz hokeyi ürünleri tabana indirmekle, maliyeti çok daha aza düşürmekle ilgili çalışmalarımız var. Buz hokeyinde de yerli çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah kısa zamanda bunu tam olarak gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Türkiye'de yalnızca iki adet buz pisti olduğunu vurgulayan Halit Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de beş buz pisti var. Bu demek oluyor ki bu branşlarda bakanlığımızın, devletimizin yatırımları var. Bu yatırımların inşallah hakkını vererek tesislerimizi dolu hale getirmek istiyoruz. 81 ilde buz hokeyinin var olmasını istiyoruz. Tesislerimizin olmadığı illerimiz var. Bu illerde de tesislerin olmasını sağlamak adına farklı çalışmalarımız var. Farklı illerde buz pistiyle, buz pisti odağında, yarı olimpik buz pistleri yaptıktan sonra tam olimpik buz pistleri sağlayarak branşımızın büyümesini sağlamak hedeflerimizden bir tanesi."