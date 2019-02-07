'Buz adamlar'ın madalya mutluluğu

Fotoğraf: AA/Yunus Hocaoğlu

ERZURUM - YUNUS HOCAOĞLU

Kurulduğu günden bu yana buz hokeyi branşında Türkiye'nin adını dünyaya duyurmayı başaran Ümit Milli Erkek Takımı, son olarak İzlanda'da düzenlenen 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzlanda'nın başkenti Reyjavik'te 8 ülkenin katıldığı şampiyonada ay-yıldızlı formayı terleten milli takım sporcuları, buz hokeyi branşında dünyada adını duyurmuş önemli ülkelere karşı mücadele etti.

Türk Milli Takımı, şampiyonada ilk olarak Tayvan ve İzlanda'yı yenerek gruptan çıkmayı başardı. Yarı finalde Çin ile karşılaşan milliler, bu maçtan mağlup ayrılınca, üçüncülük için Bulgaristan'ın rakibi oldu. Söz konusu maçtan 6-0'lık skorla galip ayrılarak bronz madalya kazanan milliler, kürsüdeki yerini aldı.

"İyi mücadele ettik"

Ümit Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı Antrenörü Yakup Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ayrı kamp yaparak İzlanda'daki organizasyona hazırlandıklarını belirterek, "İyi mücadele ettik. Bronz madalya ile başarı kazandık." dedi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun kısa sürede büyük işler başardığını ifade eden Arslan, "Sporcularımız İzmir, İstanbul, Erzurum ve Ankara gibi şehirlerden geldi. Federasyonumuzun son 10 yılda belirli bir ivme kazanması bizim için mutluluk verici bir durum. Son 4-5 yıldır 18 yaş altı, 19 yaş altı ve A milli kategorilerde ülkemize madalyasız dönüş yapmadık." diye konuştu.

Geçen yıl Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman müsabakasında Çin'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olduklarını anımsatan Arslan, söz konusu ülke milli takımıyla bu yıl yarı finalde tekrar karşılaştıklarını, ancak bu sefer yenildiklerini dile getirdi.

Yarı final müsabakasını kaybettikten sonra Bulgaristan ile karşılaştıklarını belirten Arslan, şunları söyledi:

"6-0'lık bir skorla galip ayrılarak bronz madalya kazandık. Milli takımda başarılı olmamızı kulüplere borçluyuz. Bu kulüpleri ne kadar çok kuvvetlendirir ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak ne kadar çok takıma sahip olursak milli takım olarak inanıyorum ki daha üst seviyelerde olacağız."

Arslan, şöyle devam etti:

"2017 yılında altın madalya ile başarımızı taçlandırmıştık ve 2019 yılında da yolumuza bronz madalya ile devam ediyoruz. Bunlar son 4 yıl içinde kazandığımız önemli başarılardır. Çünkü 20 yaş altı kategorisinde başarımız yoktu ve 4 yıldır gerek federasyonumuz gerekse Erzurum Büyükşehir Belediyemizin verdiği destekle daha büyük işlere imza attık."

"Daha çok çalışmamazı gerekiyor"

Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin kendileri için gurur verici bir durum olduğunu vurgulayan Yakup Arslan, bu gururun devamı için daha çok çalışıp uluslararasımüsabakalarda yer almak istediklerini kaydetti.

Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hangi dalda olursak olalım ülkemizi başarıyla temsil etmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. İzlanda buz şehri ve bu tür ülkelerde tesislere çok fazla önem veriliyor. Seyircileri çok ilgi gösteriyor ve tamamen dolu tribünlerde İzlanda’yı kendi seyircisinin önünde yenmek güzel bir duygu oldu. Devletimizin bizlere yaptığı lüks tesisleri gezdiğimiz ülkelerde göremedik. Bunun hakkını vermek için çocuklarımızın elinden tutarak buralara getirmek lazım."

Emre Seçer: "Bizim için büyük bir gururdu"

Milli takım sporcularından Emre Seçer de 5 yıldır ay-yıldızlı formayı giydiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İyi bir kamp döneminden sonra İzlanda'ya gittik, hedefimiz altın madalyaydı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kazandığımız maçlardan sonra İstiklal Marşı'mızın okunması ve bayrağımızın göndere çekilmesi bizi çok mutlu etti. Bunu yaşamak bizim için büyük bir gururdu."