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Spor

Bursa'da gol çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor, sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sergen Sezgin   | 28.04.2019
Bursa'da gol çıkmadı

Bursa

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Bursaspor-Akhisarspor maçı 0-0 sona erdi.

25. dakikada Akhisarspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top uzak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topla kale dibinde buluşan Sissoko'nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

45+2'nci dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Zeki Yavru'nun savunmanın arkasına gönderdiği topta iki Akhisarsporlu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesinden çıkan Okan Kocuk, ceza alanının dışında topu kafayla ileri gönderdi.

54. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sol kanattan Zeki Yavru'nun penaltı noktasına doğru kestiği topa Lopes'in yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

66. dakikada Akhisarspor'un gelişen hızlı atağında Barbosa kendi yarı alanından topu rakip savunmanın arkasına sarkan Cikalleshi'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin pozisyonunu Ertuğrul Ersoy bozarak, son anda tehlikeyi önledi.

72. dakikada Bursaspor öne geçme fırsatı yakaladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, sol çaprazda bir anda boşta kalan Aytaç Kara'ya meşin yuvarlığı gönderdi. Rahat pozisyondaki Aytaç Kara'nın vuruşunda, top az farkla uzak kale direğinin sağından auta gitti.

75. dakikada Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Lima, meşin yuvarlığı paralel bir şekilde ceza alanına doğru ortaladı. Savunma oyuncusu Lopes'in ters vuruşunda, top kalenin üstünden kornere çıktı.

77. dakikada ceza alanının sağ çaprazından Serginho'nun yaptığı ortada bir anda uzak kale direğinde boşta kalan Sissoko'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

90+5'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Saivet, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. İyi yükselen Sakho'nun kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.


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