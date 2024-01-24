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Spor

Boccede 2024 hedefi başarı ivmesini sürdürmek

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, yeni yılda dünya boccesindeki etkin pozisyonlarını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Mustafa Ünal Uysal  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Boccede 2024 hedefi başarı ivmesini sürdürmek Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mutlu Türkmen, AA muhabirine, federasyon olarak geçen yıl verimli ve başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Yeni yılda bünyelerindeki branşlarda başarı hedeflediklerini ifade eden Türkmen, boccede 2024'te önemli organizasyonlara katılacaklarını aktardı.

Türkmen, geçen süreç içerisinde petank, raffa ve volo disiplinlerinde önemli başarılar elde ettiklerini hatırlatarak, "Boccede dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldik. Boccenin tüm disiplinlerinde uluslararası düzeyde önemli başarılar elde ediyoruz. Dünya boccesindeki etkin pozisyonumuzu güçlendirerek devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu yıl boccenin paralimpik disiplini boccia branşını federasyon bünyesine kattıklarını dile getiren Türkmen, bu disiplinde de önemli başarılar elde ederek paralimpik oyunlarında Türkiye'ye ilk kez madalya kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni yılda başarı çıtalarını yükseltmek istediklerine değinen Türkmen, şöyle devam etti:

"Boccenin petank, raffa ve volo disiplininde bu sene içerisinde dünya şampiyonalarında altın madalyaya uzanmak için mücadele edeceğiz. Dartta gençlerde Avrupa'da önemli çıta yakaladık. Dünya ve büyükler kategorisinde başarılı olmayı arzu ediyoruz. Bowling branşımızda ise Akdeniz Kupası'nda önemli başarılarımız oldu. Çok yetenekli genç bowlingcilerimiz var, onlarla daha önce yakalayamadığımız başarıyı bu sene yakalamak için mücadele edeceğiz. Uluslararası düzeyde bütün dünya ülkeleri bizim başarımızdan pozitif şekilde etkilenmiş durumda."

Mersin'de önemli organizasyonların yapılması planlanıyor

Mutlu Türkmen, elde edilen başarıların yanı sıra Türkiye'de önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'de bu yıl düzenlemeyi planladıkları organizasyonlardan bahseden Türkmen, "Mersin'de 2022'de 2 dünya şampiyonasını tarihte ilk kez gerçekleştirmiştik. Bu sene de kasım ayının başında boccenin raffa disiplininde Dünya Tekler ve Karışık Çiftler Şampiyonası'nı aynı zamanda da volo disiplininde Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nı Mersin'de yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen, federasyon bünyesinde 100 binin üzerinde lisanslı sporcularının bulunduğunu ve okul sporlarının da katkısıyla başarı ivmesinin son yıllarda artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

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