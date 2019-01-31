Bisiklette sezon Mersin'de açıldı

Fotoğraf: AA/Mustafa Güngör

MERSİN

‪Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 10 kategoride 34 ilden 445 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışlar, sahilde yer alan Adnan Menderes Bulvarı'ndan start aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yarışların başlangıcı dolayısıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Mersin'de böyle bir yarışmanın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kentin hem coğrafi konumu hem de sahip olduğu iklimiyle bisiklet sporuna son derece müsait olduğunu vurgulayan Su, "Bugün ülkemizin değişik illerinden gelen bisiklet sporcuları yarışmaya başladı. Değişik etaplar ve kilometrelerde yetişkinler, gençler, masterler burada yarışacak." ifadelerini kullandı.

Su, bu tür yarışmaların bisiklet sporunun daha çok kişi tarafından benimsenmesinin önünü açacağını sözlerine ekledi.

Şampiyona, 2 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Muhabir: Mustafa Güngör