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Spor

Bisikletin en prestijli turu başlıyor

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Turu'nun 111'incisi yarın başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Bisikletin en prestijli turu başlıyor

İstanbul

İtalya ve İspanya turlarıyla yol bisikleti sezonunun "büyük tur" (grand tour) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan organizasyon, bu yıl 29 Haziran-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nda, 22 takımdan 176 sporcu mücadele edecek.

Turun startı 26. defa Fransa dışındaki bir ülkeden verilecek. İtalya, tur tarihinde ilk kez Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabına ev sahipliği yapacak.

Turun son etabı ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları nedeniyle ilk kez başkent Paris dışında koşulacak. Fransa Turu, Monaco ile Nice arasındaki bireysel zamana karşı etabıyla tamamlanacak. Tur, 35 yıl sonra ilk kez zamana karşı finalle sona erecek.

Toplam uzunluğu 3 bin 498 kilometre olması planlanan tur; İtalya, San Marino, Fransa ve Monako'dan geçecek.

8 düzlük, 7 dağ, 4 tepe ve 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki tırmanış bölümleri, Apeninler (İtalya), İtalyan ve Fransız Alpleri, Massif Central ve Pireneler'de koşulacak.

Toplam 2,3 milyon avro para ödülünün dağıtılacağı 111. Fransa Turu'nun genel klasman şampiyonuna ise 500 bin avro ödül verilecek.

Sarı mayo için gözler Vingegaard ve Pogacar'ın üzerinde olacak

1900'de Fransa'da kurulan L'Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919'dan beri genel klasman liderine verilen "sarı mayo" mücadelesinin, son iki yılın şampiyonu Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma takımı) ile 2021 ve 2022'nin kazananı Tadej Pogacar (BAE Emirates) arasında geçmesi bekleniyor.

2023 yılında Sloven sporcu Pogacar, turdan önceki nisan ayında bileğini kırmıştı. Son iki yılın şampiyonu Vingegaard ise iki ay önce Bask Turu'nda kaza geçirirken, Danimarkalı pedalın kaburga ve köprücük kemiği kırıldı, akciğeri delindi.

Yaşadığı kazalardan bu yana yarışlara katılmayan 27 yaşındaki Vingegaard, ağır sakatlıklar sonrası Fransa Turu'nda yarışacak.

Turdan önce temkinli konuşan Jumbo-Visma Sportif Direktörü Merijn Zeeman, "Henüz ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyoruz. Şu ana kadar yarışamadı ve hazırlıkları da idealin altında kaldı." ifadelerini kullandı.

İtalya-Fransa dublesi için pedal çevirecek 25 yaşındaki Pogacar ise rakibine göre tura çok daha hazır ve iddialı başlayacak. İtalya Turu'nu yaklaşık 10 dakikalık bir farkla kazanan Sloven sporcu, 6 etap birinciliği elde ettiği turda son 59 yılın en büyük genel klasman farkına imza attı.

Pogacar ya da Vingegaard, 2024'te mutlu sona ulaşması halinde Fransa Turu'nda 3 şampiyonluğu bulunan 9. bisikletçi olarak kayıtlara geçecek.

Cavendish rekor için bir kez daha sahnede

Kazandığı 34 etap birinciliğiyle Fransa Bisiklet Turu'nun rekorunu Eddy Merckx ile paylaşan Mark Cavendish, geçen yıl aldığı emeklilik kararını rafa kaldırırak bir kez daha turda pedal çevirecek.

Geçen yıl Bordeaux'daki yedinci etapta rekora çok yaklaşan Büyük Britanyalı sporcu, bisikletinde yaşadığı sorun nedeniyle Jasper Philipsen'e geçildi. Bir sonraki etapta ise kazaya karışan Cavendish, köprücük kemiği kırılınca turdan çekilmek zorunda kaldı.

Astana-Kazakistan Takım Menajeri Alexander Vinokourov'un da desteğiyle ekim ayında bir yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Cavendish, 15. kez Fransa Turu'nda boy gösterecek.

Britanyalı sporcunun rekor için önündeki en büyük engel yaşı olsa da bu sezon Kolombiya ve Macaristan'da elde ettiği etap galibiyetleriyle tura geliyor. Cavendish, 14. etapta Pireneler'e gelmeden grup sprintiyle bitmesi muhtemel etaplarda tarihe geçmek için kendini zorlayacak.

Cavendish, Fransa Turu'nda en iyi sprintere verilen "yeşil mayo"yu 2011 ve 2021'de kazanmıştı.

Fransa Bisiklet Turu'nun "en"leri

Turu en fazla kazanan isimler şöyle:


BisikletçiÜlkeŞampiyonluk sayısı
1Jacques AnquetilFransa5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964)

Eddy MerckxBelçika5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

Bernard HinaultFransa5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985)

Miguel Indurainİspanya5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
5Chris FroomeBüyük Britanya4 (2013, 2015, 2016, 2017)
6Philippe ThysBelçika3 (1913, 1914, 1920)

Louison BobetFransa3 (1953, 1954, 1955)

Greg LeMondABD3 (1986, 1989, 1990)

Turda en fazla etap zaferi yaşayan isimler şunlar:


BisikletçiÜlkeKazanılan etap sayısı
1Mark CavendishBüyük Britanya34

Eddy MerckxBelçika34
3Bernard HinaultFransa28
4Andre LeducqFransa25
5Andre DarrigadeFransa22

2024 Fransa Bisiklet Turu güzergahı

Etapların geçeceği yerler ve uzunlukları şöyle:


TarihEtapBaşlangıç-BitişUzunluk (km)
29 Haziran1Florence - Rimini206
30 Haziran2Cesenatico - Bologna199.2
1 Temmuz3Piacenza - Turin230.8
2 Temmuz4Pinerolo - Valloire139.6
3 Temmuz5Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas Plaine de l'Ain177.4
4 Temmuz6Macon - Dijon163.5
5 Temmuz7Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin25.3
6 Temmuz8Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Eglises183.4
7 Temmuz9Troyes - Troyes199
8 Temmuz-Dinlenme Günü-
9 Temmuz10Orleans - Saint-Amand-Montrond187.3
10 Temmuz11Evaux-les-Bains - Le Lioran211
11 Temmuz12Aurillac - Villeneuve-sur-Lot203.6
12 Temmuz13Agen - Pau165.3
13 Temmuz14Pau - Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet151.9
14 Temmuz15Loudenvielle - Plateau de Beille198
15 Temmuz-Dinlenme Günü-
16 Temmuz16Gruissan - Nimes188.6
17 Temmuz17Saint-Paul-Trois-Chateaux - Superdevoluy177.8
18 Temmuz18Gap - Barcelonnette179.5
19 Temmuz19Embrun - Isola 2000144.6
20 Temmuz20Nice - Col de la Couillole132.8
21 Temmuz21Monaco - Nice33.7
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