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Spor

'Bisiklet Şehri' Sakarya, BMX Dünya Şampiyonası'na hazır

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) onayıyla "Bisiklet Şehri" unvanı alan Sakarya, 23-24 ve 30-31 Ekim'de 2021 BMX Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Emre Ayvaz   | 17.10.2021
'Bisiklet Şehri' Sakarya, BMX Dünya Şampiyonası'na hazır Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 ülkeden 250 sporcu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde pedal çevirecek.

"Cross" ve "MTB" kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışlar için vadideki parkurlar boyandı, katılımcılar için özel alanlar oluşturuldu.

Vadi içindeki fuar alanı, yarış boyunca gerçekleştirilecek EXPO ve fuarlar için hazırlanırken, organizasyonu takip edecek çocuklar ile gençler için oyun ve gösterilerin yapılacağı platformlar montajlanıyor.

"Yaptığımız çalışmalar, Türkiye'de bisiklet sporuna önemli değer kattı"

Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'deki tüm sporseverleri yarışları takip etmek için kente davet etti.

Şehrin son dönemde herkesi heyecanlandıran organizasyonlara imza attığını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar, Türkiye'de bisiklet sporuna önemli değer kattı. Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisimiz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, bu kez Türkiye'de ilk kez BMX Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Nefeslerimizi tuttuk, dağ ve parkurlarda yapılacak yarışların başlamasını bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki bisiklete gönül vermiş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin bu heyecana ortak olalım. Yarışların yapılacağı 9 gün boyunca burada heyecan ve eğlence bir arada olacak, festival havası esecek."

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